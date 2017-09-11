В Омске на выборах "Единая Россия" опередила коммунистов на 10 тысяч голосов
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 08:18, последнее обновление 11 сентября 2017, 09:23  •  печать

В Омске на выборах "Единая Россия" опередила коммунистов на 10 тысяч голосов

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Горизбирком подвёл предварительные итоги прошедшего голосования в Омский городской совет. С отрывом от КПРФ почти в 10 тысяч голосов лидируют "единороссы".

В гонке по единому округу на выборах депутатов Омского городского совета по предварительной информации избиркома победила "Единая Россия", собрав 38,39% голосов (это 42 078 голосов избирателей). Следом идёт КПРФ – 28,83% или 31 594 голосов. Почти одинаковое количество голосов получили ЛДПР (10,88% или 11 922 голосов) и "Справедливая Россия" - 10,82% (11 860 голосов). Последней финишировала "Коммунистическая партия коммунисты России" - 6,35% (6965 голосов).

Напомним, выборы состоялись вчера, 10 сентября.

Теги  •  #выборы #Горизбирком #Горсовет

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