В Омске на выборах "Единая Россия" опередила коммунистов на 10 тысяч голосов

Горизбирком подвёл предварительные итоги прошедшего голосования в Омский городской совет. С отрывом от КПРФ почти в 10 тысяч голосов лидируют "единороссы".

В гонке по единому округу на выборах депутатов Омского городского совета по предварительной информации избиркома победила "Единая Россия", собрав 38,39% голосов (это 42 078 голосов избирателей). Следом идёт КПРФ – 28,83% или 31 594 голосов. Почти одинаковое количество голосов получили ЛДПР (10,88% или 11 922 голосов) и "Справедливая Россия" - 10,82% (11 860 голосов). Последней финишировала "Коммунистическая партия коммунисты России" - 6,35% (6965 голосов).

Напомним, выборы состоялись вчера, 10 сентября.