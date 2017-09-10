В Омске начались выборы депутатов горсовета

Ровно в 8:00 в городе открылись все избирательные участки, на которых омичи смогут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Омского городского совета.

Сегодня, 10 сентября, в единый день голосования в Омске открылись избирательные участки. Горожанам предстоит выбрать новый состав Омского городского совета шестого созыва. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 часов.

Сведения об адресе избирательного участка размещены на сайте Избирательной комиссии Омской области в разделе "Найди свой избирательный участок".

Добавим, по данным Областной избирательной комиссии, по состоянию на 1 июля 2017 года в Омске зарегистрировано 903 039 избирателей. На выборы в горсовет зарегистрировано 362 кандидата, пять избирательных объединений, будет работать почти 1800 наблюдателей.