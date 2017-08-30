В Омске началось досрочное голосование на выборах в горсовет

Досрочно проголосовать можно с 30 августа по 5 сентября в помещении территориальной избирательной комиссии и с 6 по 9 сентября - в помещении участковой комиссии.

Омичи, которые не смогут прийти в единый день голосования - 10 сентября на избирательные участки, могут проголосовать досрочно на выборах депутатов Омского городского совета. Это можно сделать, если избиратель по уважительной причине, связанной с отпуском, командировкой, работой, учёбой, состоянием здоровья, будет отсутствовать по месту жительства.

- Решением организующей выборы Омской городской избирательной комиссии был установлен режим работы территориальных (окружных) и участковых избирательных комиссий, в том числе и на период досрочного голосования. Досрочно проголосовать можно с 30 августа по 5 сентября 2017 года в помещении территориальной избирательной комиссии с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00, либо с 6 по 9 сентября 2017 года - в помещении участковой избирательной комиссии (с 6 по 8 сентября 2017 года с 16.00 до 20.00, 9 сентября 2017 года с 10.00 до 14.00). Режим работы комиссий в будние дни продлён до 20 часов. Человек, завершив работу, сможет прийти и проголосовать, - сообщила заместитель председателя Омской городской избирательной комиссии Елена Карелкина.

Каждый омич по вопросам проведения голосования, может обратиться в избирательную комиссию по месту жительства:

территориальная избирательная комиссия по Кировскому административному округу г. Омска, ул. Профинтерна, 15, каб. 319 тел. 37-41-14;

территориальная избирательная комиссия по Советскому административному округу г. Омска, ул. Красный Путь, 107, каб. 311 тел. 23-80-24;

территориальная избирательная комиссия по Центральному административному округу г. Омска, ул. Герцена, 25, каб. 229 тел. 25-55-07;

территориальная избирательная комиссия по Октябрьскому административному округу г. Омска, ул. Лизы Чайкиной, 1, каб. 203 тел. 36-65-61;

территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу г. Омска, пр. Карла Маркса, 62, каб. 405 тел. 40-12-97.

Напомним, 10 сентября в Омске пройдут выборы депутатов Омского городского совета шестого созыва. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов. Сведения об адресе избирательного участка можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Омской области.