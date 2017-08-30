Омский губернатор Назаров занял последнее место в национальном рейтинге

Глава Омской области Виктор Назаров занял 85-е, последнее, место в рейтинге губернаторов, который подготовил центр информационных коммуникаций "Рейтинг".

Как поясняют авторы, на перемещение на последнюю строчку повлияла появившаяся информация о скорой отставке губернатора: "Так или иначе, значительное большинство экспертов, как местных, так и федеральных, под влиянием информации о предстоящей отставке губернатора, поставило на Викторе Назарове крест".

При этом эксперты отмечают, что Назарову удалось частично решить две проблемы - разобраться с африканской чумой свиней и обманутыми дольщиками. Между тем политический скандал с отставкой Вячеслава Двораковского останется пятном на репутации омского губернатора. Не в плюс Назарову идёт и то, что этим летом они не встречался с президентом, хотя Владимир Путин объехал многие регионы России.

- Что касается политического процесса, то губернатор, вопреки ожиданиям, остался на своей должности после отставки мэра Омска и неудачной попытки "продвинуть" вице-губернатора в мэры, - комментирует результаты рейтинга генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. - При текущей ситуации отставка должна была произойти весной. И если её всё-таки нет, значит, обстоятельства не ударили по персоне губернатора в глазах центральной власти. Это при том, что уже две "прямых линии" с президентом подряд обсуждаются омские дороги. И на данный момент проблема ещё не решена.