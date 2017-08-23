Омский губернатор назвал фамилию "самого эффективного министра"

В ходе встречи губернатора Виктора Назарова с коллективом "Коммерческих вестей", журналисты попросили главу региона назвать "самого эффективного министра". Губернатор дипломатично ответил, что "в какой-то мере все члены правительства заслуживают и похвалы, и критики", но фамилию всё же назвал.

По мнению Виктора Назарова, таким министром является Оксана Фадина, возглавляющая Минэкономики региона. "Если сравнивать её работу с работой предыдущих министров экономического развития, исключая Александра Фридриховича Триппеля, то я могу сделать однозначный вывод - она точно на своём месте", - пояснил Виктор Назаров, добавив, что "самое трудное направление у нас сегодня на женских плечах".

Напомним, сегодня в региональном кабмине две женщины-министра: возглавляющая Минэкономики Оксана Фадина и министр образования Омской области Татьяна Дернова. Кроме них, на руководящей должности в облправительстве работает зампредправительства Татьяна Вижевитова.