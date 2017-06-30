Губернатор увидел в Омской области студенческий регион

В правительстве Омской области прошло заседание координационного совета при губернаторе по развитию профессионального образования, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Члены совета обсудили подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в регионе.
В Омской области скоро начнут действовать 11 пилотных образовательных организаций, где будут отрабатываться новые стандарты обучения. Особое внимание будет уделено дуальному обучению, когда теоретическую часть студенты изучают в своих образовательных учреждениях, а практику проходят на профильных предприятиях. Так, студенты авиационного колледжа имени Жуковского работают на заводе "Кварц" в Таре.
Нужно вести агрессивную политику по формированию имиджа студенческого региона, - заявил губернатор Омской области Виктор Назаров. - Для того чтобы абитуриенты достойно преодолевали высокие проходные баллы, нужен контакт общеобразовательной школы, ссузов и высшей школы.
По-моему, Омск всегда славился своими студентами, но правильно, все равно студентов нужно всячески поддерживать.