Губернатор увидел в Омской области студенческий регион
Политика  •  30 июня 2017, 08:05, последнее обновление 30 июня 2017, 09:35  •  печать

Губернатор увидел в Омской области студенческий регион

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Виктор Назаров призвал "вести агрессивную политику" по формированию имиджа Омской области как студенческого региона.

В правительстве Омской области прошло заседание координационного совета при губернаторе по развитию профессионального образования, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Члены совета обсудили подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в регионе.

В Омской области скоро начнут действовать 11 пилотных образовательных организаций, где будут отрабатываться новые стандарты обучения. Особое внимание будет уделено дуальному обучению, когда теоретическую часть студенты изучают в своих образовательных учреждениях, а практику проходят на профильных предприятиях. Так, студенты авиационного колледжа имени Жуковского работают на заводе "Кварц" в Таре.

Нужно вести агрессивную политику по формированию имиджа студенческого региона, - заявил губернатор Омской области Виктор Назаров. - Для того чтобы абитуриенты достойно преодолевали высокие проходные баллы, нужен контакт общеобразовательной школы, ссузов и высшей школы.

Теги  •  #Виктор Назаров #образование

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Комментарии
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Иван Грегин  •  30 июня 2017, 09:06

По-моему, Омск всегда славился своими студентами, но правильно, все равно студентов нужно всячески поддерживать.

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