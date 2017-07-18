Замминистра сельского хозяйства РФ процитировал Ломоносова на выставке "АгроОмск"

Сегодня, 18 июля, состоялось официальное открытие известной сибирской выставки-ярмарки "АгроОмск". Посмотреть на достижения омских аграриев прибыла делегация из правительства Российской Федерации, которую возглавил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Дамбулат Хатуов. Выступая с приветственным словом, он заявил, что слова российского учёного Михаила Ломоносова находят в Омской области своё подтверждение.

- Проведение выставки – это добрая традиция в Омской области и всей Сибири, - объявил Джамбулат Хатуов. - Неслучайно сегодня вместе с делегацией министерства сельского хозяйства России к вам в гости прибыли все коллеги из всех субъектов Сибирского региона. Сегодня на вашей земле мы будем говорить о технологиях, инновациях, достижениях в селекции, генетики. Всё это – будущее аграриев России. Сегодня можно с гордостью сказать, что в Омской области практически по всем направлениям реализуется аграрная политика. Отрадно, что этот импульс получен при больших мерах господдержки. Вы знаете, что президент нашей страны, председатель правительства, министр сельского хозяйства делают всё, чтобы эти меры не только не сокращались, но и наращивались. И мы хотим, чтобы они максимально были использованы. Мы хотим, чтобы Российская Федерация достигла самообеспеченности. Мы чётко понимаем, что будущее аграрной России в потенциале её сельского хозяйства. Конечно, мы только в начале пути, но мы уверены, что великие слова о том, что Россия будет прирастать богатством Сибири, сибирские аграрии подтверждают.

В этом году участниками выставки стали около 400 предприятий и организаций. Первые два дня двери выставки были открыты только для специалистов, с 19 июля "АгроОмск" смогут посетить все желающие.

1 / 40 • В парке "На Королёва" официально открылась выставка "АгроОмск". 18 июля 2017 г. Подробности <a href="https://omskzdes.ru/society/48969.html" target="_blank">здесь</a>. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров