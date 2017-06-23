Мэр Омска сходит на школьный маскарад
Политика  •  23 июня 2017, 16:51, последнее обновление 23 июня 2017, 17:36  •  печать

Мэр Омска сходит на школьный маскарад

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Вячеслав Двораковский посетит общегородской выпускной вечер.

Первый в истории Омска бал-маскарад для выпускников школы посетит мэр Вячеслав Двораковский, сообщает пресс-служба администрации города. На Иртышской набережной для выпускников сегодня с 21:30 до 23:00 пройдёт театрализованная программа. Школьников будут развлекать ведущие, диджей, представители танцевальных студий, шоу-балета, авторского театра, а также персонажи любимых книг и фильмов детства. Праздник завершится фейерверком в 22:50.

- Успешная молодёжь - залог достойного будущего нашего города и страны, - заявил Вячеслав Двораковский. - Талантливые, энергичные, образованные, по-хорошему амбициозные молодые люди - это достойная смена старшим поколениям. Пусть каждый выпускник найдёт себя в любимом деле. Пусть ребята не боятся ставить перед собой серьезные цели.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #Маскарад

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