Счётная палата припомнила Мединскому недостроенные омские объекты
Политика  •  22 июня 2017, 15:10, последнее обновление 22 июня 2017, 16:24  •  печать

Счётная палата припомнила Мединскому недостроенные омские объекты

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Проверка выявила многочисленные нарушения в выделении Омской области федеральных денег по линии министерства культуры России.

Коллегия Счётной палаты утвердила заключение об исполнении федерального бюджета министерством культуры России, сообщает пресс-служба ведомства. Бюджетная отчётность Минкульта признана недостоверной в связи с нарушениями в бухгалтерских документах. Из 11 объектов капитального строительства министерство не сумело ввести в эксплуатацию семь.

В число таких объектов включены омские здания страхового общества "Саламандра", комплекс "Омская крепость" и Воскресенский собор. Напомним, что фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выборе подрядчика для реконструкции здания страхового общества "Саламандра" стал бывший вице-губернатор Станислав Гребенщиков. Комплекс "Омская крепость" мэр Вячеслав Двораковский пообещал открыть ко Дню города. При восстановлении Воскресенского собора предполагалось, что в нём будет организован музей истории города Омска.

Также проверка Счётной палаты показала, что в нарушение условий предоставления субсидий министерство культуры России заключило с Омской областью соглашение на 150 млн рублей и предоставило средства на софинансирование строительства региональных объектов культуры в сумме 50 млн рублей. В нарушение Бюджетного кодекса субсидия была предоставлена при отсутствии акта правительства РФ.

Министру культуры России Владимиру Мединскому внесено представление, а заключение по итогам проверки направлено в Госдуму и Совет Федерации.

Теги  •  #Владимир Мединский #Счетная палата РФ

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