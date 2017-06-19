В Омской области закрыли один из старейших санаториев

Санаторий-профилакторий "Автомобилист" был закрыт ещё в 2016 году из-за низкой загрузки. Об этом говорится в годовом отчёте собственника санатория - ОАО "Омскавтотранс".

- Средняя загруженность в 2016 году составила 75 человек при возможных 250 местах. В связи с низкой загрузкой и убыточностью деятельности было принято решение о закрытии санатория с 01.10.2016 года, - отмечается в документе.

По данным компании, такая загрузка объясняется отсутствием контрактов с рядом государственных структур, включая министерство труда и социального развития Омской области и Фонд социального страхования РФ. В результате объём санаторно-курортных услуг сократился с 50,6 млн руб. в 2015 году до 25,8 млн руб. в 2016.

В данный момент сайт "Автомобилиста" не работает, указанные в открытых источниках телефонные номера санатория не отвечают. В туристических агентствах "Омск тур" и "Седьмое небо", которые ранее занимались продажей путёвок в этот санаторий, "Омск Здесь" подтвердили, что оздоровительное учреждение больше не принимает гостей.

Отметим что санаторий-профилакторий "Автомобилист", открывшийся в 1969 году, находится в 50 км от Омска в лесопарковой зоне посёлка Чернолучье. На его территории расположен собственный источник минеральной воды. По составу вода источника является среднеминерализованной йодной борной хлоридной натриевой со слабощелочной реакцией водной среды. В грязелечении используется иловая сульфидная грязь озера Ульджай Черлакского района Омской области. В составе санатория 4-этажные жилые корпуса различной комфортности. Здесь проводилось лечение различных заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем.