Перед выборами мэра Омска Антропенко уволился с электромеханического завода
Политика  •  13 июня 2017, 16:58, последнее обновление 13 июня 2017, 17:34  •  печать

Перед выборами мэра Омска Антропенко уволился с электромеханического завода

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Депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Антропенко покинул пост генерального директора АО "Омский электромеханический завод", проработав в этой должности 9 дней.

Недолго проработал в качестве генерального директора АО "Омский электромеханический завод" депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Антропенко. После назначения 30 мая Антропенко уже 8 июня оставил свой пост. В кресло генерального директора решением совета директоров вернулся Дмитрий Копыльцов.

Операционную деятельность завода совмещать с общественно-политическими проектами оказалось достаточно проблематично, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" Игорь Антропенко. - Принятое решение развязывает мне руки, чтобы продолжить начатую работу и не пропускать заседания Законодательного собрания. В качестве председателя совета директоров продолжу курировать взаимодействие с крупнейшими клиентами завода - Газпромом и РЖД.

По словам депутата, в пользу возращения Дмитрия Копыльцова в кресло генерального директора АО "Омский электромеханический завод" сыграло его знакомство с предприятием и своевременное согласование условий нового контракта для управленца. Также Антропенко отметил, что не исключает своего участия в выборах мэра Омска. На завтрашнем заседании конкурсная комиссия должна назвать новую дату проведения голосования по кандидатуре градоначальника.

Теги  •  #Игорь Антропенко #Омский электромеханический завод

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Комментарии
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Игорь Х  •  13 июня 2017, 17:46

Наверное, в кресле мэра Антропенко тоже собирается проработать 9 дней.

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