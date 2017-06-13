Перед выборами мэра Омска Антропенко уволился с электромеханического завода

Недолго проработал в качестве генерального директора АО "Омский электромеханический завод" депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Антропенко. После назначения 30 мая Антропенко уже 8 июня оставил свой пост. В кресло генерального директора решением совета директоров вернулся Дмитрий Копыльцов.

Операционную деятельность завода совмещать с общественно-политическими проектами оказалось достаточно проблематично, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" Игорь Антропенко. - Принятое решение развязывает мне руки, чтобы продолжить начатую работу и не пропускать заседания Законодательного собрания. В качестве председателя совета директоров продолжу курировать взаимодействие с крупнейшими клиентами завода - Газпромом и РЖД.

По словам депутата, в пользу возращения Дмитрия Копыльцова в кресло генерального директора АО "Омский электромеханический завод" сыграло его знакомство с предприятием и своевременное согласование условий нового контракта для управленца. Также Антропенко отметил, что не исключает своего участия в выборах мэра Омска. На завтрашнем заседании конкурсная комиссия должна назвать новую дату проведения голосования по кандидатуре градоначальника.