Омский губернатор назначил главу Минпрома
Политика  •  13 июня 2017, 14:48, последнее обновление 13 июня 2017, 15:00  •  печать

Омский губернатор назначил главу Минпрома

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Александр Докучаев стал новым министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение о назначении министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Александра Докучаева, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Докучаев родился в Омске в 1979 году. Окончил ОмГТУ, ОмГУ имени Ф. М. Достоевского по президентской программе переподготовки управленческих кадров (направление "Финансы"), Российскую академию Народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (программа "Стратегия и управление бизнесом"). На Омсктрансмаше будущий министр прошёл путь от рядового инженера до начальника цеха.

Александр Докучаев входит в межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности естественных монополий и совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе. До мая этого года он занимал пост генерального директора ООО "Энергомаш Холдинг".

Ещё сегодня утром в правительстве Омской области уверяли, что назначение нового главы Минпрома не состоится раньше пятницы 16 июня.

Пост министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области стал вакантным после ухода в отставку 16 апреля Виктора Белова. После его увольнения обязанности министра исполнял Игорь Лукьянов.

Теги  •  #Виктор Назаров #минпром

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