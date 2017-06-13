Имя нового главы омского Минпрома объявят в пятницу
Политика  •  13 июня 2017, 12:19, последнее обновление 13 июня 2017, 12:26  •  печать

Имя нового главы омского Минпрома объявят в пятницу

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В список потенциальных кандидатов входит Александр Докучаев.

В пятницу, 16 июня, в правительстве Омской области планируют назвать имя нового министра промышленности, транспорта и инновационных технологий. В списке возможных кандидатов на эту должность 40-летний Александр Докучаев, который входит в межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе. Ранее единоросс Докучаев входил в совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при главе региона.

Говорить о конкретных фамилиях пока рано, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков. - Документы готовятся. Официально о назначении нового министра промышленности, транспорта и инновационных технологий будет объявлено в пятницу. Тогда же руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин ответит на все вопросы.

Александр Докучаев в мае прошлого года участвовал в предварительном голосовании "Единой России" в качестве генерального директора ООО "Энергомаш Холдинг". Ранее сообщалось, что главой омского Минпрома может стать бывший лидер омского регионального отделения ЛДПР Алексей Ромахин.

Пост министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области стал вакантным после ухода в отставку 16 апреля Виктора Белова. Сейчас обязанности министра исполняет Игорь Лукьянов.

Теги  •  #кадровое назначение #минпром

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