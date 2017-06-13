Служащих мэрии Омска перевели на карту "Мир"
Политика  •  13 июня 2017, 11:39, последнее обновление 13 июня 2017, 11:42  •  печать

Служащих мэрии Омска перевели на карту "Мир"

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Муниципальные служащие теперь будут получать зарплату на карточки национальной платёжной системы "Мир".

Все муниципальные служащие Омска теперь будут получать зарплату на карточки национальной платёжной системы "Мир", сообщает пресс-служба администрации города. Мэр Вячеслав Двораковский дал соответствующее поручение.

Платежная карта "Мир" была создана с учётом особенностей российского финансового рынка. Национальная платёжная система позволит обеспечить жителей России современным платёжным инструментом, работа которого не зависит от внешних экономических и политических факторов. Оператор платёжной системы полностью принадлежит Банку России. Карта "Мир" действует на всей территории России, в том числе в Крыму и Севастополе.

Теги  •  #зарплата #карта

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