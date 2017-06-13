Служащих мэрии Омска перевели на карту "Мир"

Муниципальные служащие теперь будут получать зарплату на карточки национальной платёжной системы "Мир".

Все муниципальные служащие Омска теперь будут получать зарплату на карточки национальной платёжной системы "Мир", сообщает пресс-служба администрации города. Мэр Вячеслав Двораковский дал соответствующее поручение.

Платежная карта "Мир" была создана с учётом особенностей российского финансового рынка. Национальная платёжная система позволит обеспечить жителей России современным платёжным инструментом, работа которого не зависит от внешних экономических и политических факторов. Оператор платёжной системы полностью принадлежит Банку России. Карта "Мир" действует на всей территории России, в том числе в Крыму и Севастополе.