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Юрию Гамбургу вернули особняк в Новой Чукреевке
Политика  •   8 июня 2017, 11:45, последнее обновление 8 июня 2017, 11:51  •  печать

Юрию Гамбургу вернули особняк в Новой Чукреевке

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Центральный районный суд снял арест с имущества бывшего заместителя председателя омского правительства Юрия Гамбурга.

Ходатайство о снятии ареста было подано ещё в начале мая. Арест был наложен на особняк бывшего зампреда правительства Омской области в Новой Чукреевке в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела. Но Юрий Гамбург, сразу после вынесения ему приговора, выплатил штраф в 7 млн руб., который в качестве наказания назначил суд. Соответственно основания для ареста отпали.

Как пояснил ИА "Омск Здесь" адвокат экс-чиновника Олег Любушкин, этот дом является единственным жильём не только самого Гамбурга, но и его детей. Вместе с тем, правоохранительными органами решение об аресте всё-таки было принято.

Сегодня, 8 июня, судьёй Алексеем Полищуком арест с недвижимости был снят. Добавим, именно Полищук выносил приговор Юрию Гамбургу, признав его виновным в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков в посёлке Чукреевка и магазина "Чародейка". Он был приговорён к 5,5 года лишения свободы, но 28 апреля освободился условно-досрочно.

Теги  •  #арест #суд #Юрий Гамбург

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