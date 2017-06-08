Юрию Гамбургу вернули особняк в Новой Чукреевке

Ходатайство о снятии ареста было подано ещё в начале мая. Арест был наложен на особняк бывшего зампреда правительства Омской области в Новой Чукреевке в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела. Но Юрий Гамбург, сразу после вынесения ему приговора, выплатил штраф в 7 млн руб., который в качестве наказания назначил суд. Соответственно основания для ареста отпали.

Как пояснил ИА "Омск Здесь" адвокат экс-чиновника Олег Любушкин, этот дом является единственным жильём не только самого Гамбурга, но и его детей. Вместе с тем, правоохранительными органами решение об аресте всё-таки было принято.

Сегодня, 8 июня, судьёй Алексеем Полищуком арест с недвижимости был снят. Добавим, именно Полищук выносил приговор Юрию Гамбургу, признав его виновным в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков в посёлке Чукреевка и магазина "Чародейка". Он был приговорён к 5,5 года лишения свободы, но 28 апреля освободился условно-досрочно.