Министр Максим Чекусов: "Нововведения по мясу не устаивают перекупщиков, а не крестьян"

С 1 января 2019 года, согласно новым нормам технического регламента Таможенного союза, крестьянам запретят самостоятельно забивать скот для последующей продажи. Теперь животноводам придётся возить свой скот на специальные бойни, которые, по словам крестьян, расположены за 50-70 километров от деревень, а также собирать справки по разным ведомствам.

Сегодня, 7 июня, на Театральной площади собрались люди с плакатами, которые потребовали отменить грядущие нововведения. Как сообщает "Омскинформ", никто из чиновников не пришёл на акцию, чтобы пообщаться с митингующими. Только вечером в здании областного правительства министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов решил озвучить своё мнение по поводу протестной акции. Он отметил, что на Театральной площади сегодня собрались в основном не крестьяне, а перекупщики, которые могут потерять свой бизнес в связи с грядущими изменениями.

- Мы уже четыре совещания по этой теме провели. Мы поговорили с убойными пунктами и мясокомбинатами о мощностях. На самом деле, наши предприятия загружены максимум на 25-30 процентов. Иными словами, есть возможность для увеличения переработки. И мы готовы работать со всеми личными подсобными и крестьянско-фермерскими хозяйствами, - сообщил министр во время брифинга. - Но нужна безопасность. Сегодня у правительства собрались в основном люди, которые являются посредниками между ЛПХ и рынками. Поэтому я могу заверить, что от введения "Меркурия" [электронной системы, которая предназначена для сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации] никто не пострадает, если не будет вставать в позу. Скот сейчас некоторые бьют посреди двора, потом по дороге выбрасывают в кювет биологические отходы, которые потом растаскивают вороны и собаки, а мясо обрабатывают дизрастворами в кузовах машин и довозят до рынка. И вот если что-то случится, будет поздно. Вгазетах сегодня пишут, что перекупщики, извините меня за это слово, готовы покупать любой скот, даже падёжный. Поэтому наша задача – обеспечить безопасность и качество.

В завершение Максим Чекусов заверил, что омские аграрии практически не пострадают, поскольку нововведения больше ударят по посредникам.