Арбитражный суд начал банкротство омского депутата-бодибилдера

12 мая Арбитражный суд Омской области принял к рассмотрению заявление о самобанкротстве Антона Дубеля, ставшего депутатом Омского городского совета в октябре прошлого года. До этого он работал руководителем аппарата регионального отделения политической партии "Справедливая Россия", был помощником депутата Госдумы, профессионально занимался бодибилдингом.
Самобанкротство народного избранника, скорее всего, вызвано имеющейся задолженностью по кредитам. Судя по данным банка исполнительных производств, его долг превышает 750 тыс. руб. 42-летнему Антону Дубелю также запрещено выезжать за пределы России. Получить комментарий от депутата пока не удалось, не отвечает и телефон его помощника.
Почти месяц арбитраж не мог назначить рассмотрение дела. Заявление на самобанкротство было подано 2 марта. Но из-за того, что должник не предоставил суду полный пакет документов, решение откладывалось. На заседании суда, которое состоится 5 июня, предстоит установить обоснованность требований Дубеля, утвердить кандидатуру финансового управляющего.
За Державу обидно: Депутат, видный общественный деятель позорит свое имя и звание чиновника из-за не такой уж большой суммы долга по кредиту - позорище! - таких недостойных людей нужно лишать права занимать любые должности на госслужбе, права брать любые кредиты и голосовать на выборах, а списки таких вот подлецов нужно сделать общедоступными в инете под названием "Доска позора".