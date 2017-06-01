Кандидаты в мэры Омска не будут предоставлять программы действий

Кандидат в мэры Омска от КПРФ Виктор Жарков в Омском областном суде добился частичного удовлетворения своего иска. Коммунист настаивал на том, что процедура избрания градоначальника противоречит федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ в части обязательного предоставления кандидатами справок о состоянии здоровья, наличии зарубежного имущества и отсутствии судимости, а также программы действий на посту главы Омска. Суд признал, что кандидаты не обязаны предоставлять программу в обязательном порядке.

Это маленькая победа, - заявил "Омск Здесь" Жарков. - Программа кандидата была самым коррупционным пунктом, потому что её мог написать кто угодно. Думаю, что в Верховном суде нам удастся добиться отмены пунктов и по остальным справкам.

Напомним, что Виктор Жарков был снят с выборов мэра Омска из-за отказа предоставить полный пакет документов. Кандидат от КПРФ намерен 6 июня отправить документы в Верховный и Конституционный суды, чтобы добиться полного удовлетворения своего иска. Также Жарков подал ещё три иска в Куйбышевский районный суд. Он настаивает на незаконности своего снятия с предвыборной дистанции и обвиняет Омский городской совет и конкурсную комиссию в бездействии при проведении выборов градоначальника. Рассмотрение этих исков начнётся завтра.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", Виктора Жаркова в его судебной борьбе поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отправил запросы в Центральную избирательную комиссию и Генеральную прокуратуру о законности снятия кандидата от "красных" с выборов.

Омскому городскому совету придётся внести изменения в решение № 512, регламентирующее процедуру проведения выборов мэра Омска, или же оспорить решение областного суда в суде высшей инстанции.