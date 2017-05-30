Зюганов попросил Чайку проверить выборы мэра Омска

В генеральную прокуратуру РФ поступил запрос от лидера КПРФ Геннадия Зюганова с просьбой проверить законность снятия с выборов мэра Омска кандидата от партии Виктора Жаркова. Аналогичный запрос был направлен и в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

В ЦИК ответили, что данная процедура не относится к выборам, поэтому не попадает под их юрисдикцию, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" Виктор Жарков. - Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Омской области провести проверку. Ожидается, что позиция надзорного органа станет известна к 1 июня.

Сейчас в Омском областном суде рассматривается иск кандидата от КПРФ. Жарков настаивает на том, что процедура проведения выборов мэра Омска противоречит федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ. Напомним, что кандидат от КПРФ отказался предоставлять в конкурсную комиссию справки о здоровье, отсутствии иностранного гражданства, отсутствии судимости, имуществе за рубежом и программу развития мегаполиса. Решением конкурсной комиссии коммунист был снят с выборов из-за предоставления неполного пакета документов.

Также Виктор Жарков подал ещё три иска в Куйбышевский районный суд. Он настаивает на незаконности своего снятия с предвыборной дистанции и обвиняет Омский городской совет и конкурсную комиссию в бездействии при проведении выборов градоначальника. Рассмотрение этих исков намечено на начало июня.