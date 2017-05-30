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Омский депутат Антропенко возглавил электромеханический завод
Политика  •  30 мая 2017, 17:28, последнее обновление 30 мая 2017, 17:28  •  печать

Омский депутат Антропенко возглавил электромеханический завод

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Генеральным директором АО "Омский электромеханический завод" назначен депутат Законодательного собрания Игорь Антропенко.

На прошедшем 30 мая заседании совета директоров АО "Омский электромеханический завод" новым генеральным директором предприятия был назначен депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Антропенко. Он выразил намерение продолжить начатые своим предшественником Дмитрием Копыльцовым проекты.

Все договорные обязательства, взятые на себя АО "Омский ЭМЗ", будут исполнены в полном объёме, - заявил Антропенко. - Команда управленцев и высококлассных специалистов предприятия сохранена в прежнем составе.

С 2013 года Игорь Антропенко возглавлял совет директоров АО "Омский электромеханический завод". Напомним, что весной член фракции "Единая Россия" в региональном парламенте пытался стать мэром Омска, но ему не удалось выйти в финал конкурсного отбора.

Теги  •  #завод #Игорь Антропенко

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  30 мая 2017, 20:27

Опыт руководства предприятием у депутата есть, будем ожидать улучшения показателей деятельности электромехаников.

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