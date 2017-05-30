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Вячеслав Двораковский занял последнее место в рейтинге российских мэров
Политика  •  30 мая 2017, 12:36, последнее обновление 30 мая 2017, 12:43  •  печать

Вячеслав Двораковский занял последнее место в рейтинге российских мэров

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В новом исследовании центра информационных коммуникаций "Рейтинг" фамилия омского мэра оказалась на последней строчке списка.

Федеральные эксперты невысоко оценили двухмесячную деятельность омского градоначальника Вячеслава Двораковского. В апрельско-майском рейтинге центра информационных коммуникаций "Рейтинг" он занял последние место. Аналитики возложили на Вячеслава Двораковского ответственность за многие события, в том числе политические, которые произошли в городе.

- Лично Вячеслав Двораковский не принимает участия в выборах нового мэра, хотя раньше изъявлял такое желание, - сообщается в опубликованном исследовании ЦИК "Рейтинг". - Но данное мероприятие из-за местных политических и административных реалий обернулось подлинным скандалом. <…> Выборы мэра города-миллионника оказались сорваны. Причём это был провал всех уровней власти, в том числе и городской. Между тем Вячеслав Двораковский, казалось, абсолютно ушёл в рутинные административные дела: ремонт дорог, ликвидацию последствий урагана, налетевшего на город, организацию "беспрецедентно жёсткого" контроля за дорожным ремонтом. Прокуратура выяснила, что городская администрация нарушает правила при предоставлении и использовании земельных участков. Попытка Вячеслава Двораковского наконец продать троллейбусное депо, несмотря на его призывы к депутатам горсовета доверять друг другу, последними была заблокирована.

Эксперты также отмечают, что выборы нового главы города точно не состоятся до 11 июля - срока, когда истекут полномочия действующего мэра. Поэтому, уверяют федералы, есть вероятность, что Вячеслав Двораковский останется исполняющим обязанности до избрания нового градоначальника.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #мэр #рейтинг

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