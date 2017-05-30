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Омский губернатор назвал ушедшего в отставку главу РЭК "компетентным руководителем"
Политика  •  30 мая 2017, 11:10  •  печать

Омский губернатор назвал ушедшего в отставку главу РЭК "компетентным руководителем"

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Виктор Назаров удовлетворил прошение председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Олега Голубева об отставке.

Председатель Региональной энергетической комиссии Олег Голубев попросил освободить его от занимаемой в связи с переходом на новую работу. Губернатор Омской области Виктор Назаров его прошение удовлетворил. При этом глава региона отметил, что на посту главы РЭК Голубев проявил себя как "профессиональный и компетентный руководитель". Исполнять обязанности председателя Региональной энергетической комиссии будет Владимир Тараненко.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", об отставке Олега Голубева стало известно сегодня перед началом заседания, на котором предстояло утвердить нормативы по ОДН.

Теги  •  #Виктор Назаров #Олег Голубев #РЭК

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Комментарии
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Елена Головина  •  30 мая 2017, 11:15

Редко так бывает, что ушедшего в отставку руководителя потом хвалят, обычно на него навешивают все нерешенные проблемы.

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