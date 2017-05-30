Омский губернатор назвал ушедшего в отставку главу РЭК "компетентным руководителем"

Председатель Региональной энергетической комиссии Олег Голубев попросил освободить его от занимаемой в связи с переходом на новую работу. Губернатор Омской области Виктор Назаров его прошение удовлетворил. При этом глава региона отметил, что на посту главы РЭК Голубев проявил себя как "профессиональный и компетентный руководитель". Исполнять обязанности председателя Региональной энергетической комиссии будет Владимир Тараненко.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", об отставке Олега Голубева стало известно сегодня перед началом заседания, на котором предстояло утвердить нормативы по ОДН.