Омский губернатор хочет завершить посевную в течение недели

Губернатор Омской области Виктор Назаров в ходе посещения опытно-производственного хозяйства "Омское" заявил о том, что в регионе засеяно 86 % пахотных земель. Поставлена задача завершить посевную в течение недели.

Этот вид полевых работ с учётом погодных условий - суховеев, сильных ветров - необходимо завершить в кратчайшие сроки, в ближайшие дни, - сказал Назаров. - Нужно сохранить остатки влаги в почве, чтобы получить достойный урожай.

По словам главы региона, в этом году хозяйства области приобрели в полтора раза больше минеральных удобрений. Это позволит увеличить урожай. "Мы уже сегодня видим поля озимой пшеницы, которые дадут к концу лета урожайность более 40 центнеров с гектара, - заверил губернатор. - У нас есть потенциал для роста, поэтому будем постепенно поднимать планку объёма урожая до 4 миллионов тонн зерна. Эта задача выполнима, если грамотно работать с землёй, заниматься сортообновлением, соблюдать технологии".