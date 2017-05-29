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Омский губернатор хочет завершить посевную в течение недели
Политика  •  29 мая 2017, 16:35, последнее обновление 29 мая 2017, 16:45  •  печать

Омский губернатор хочет завершить посевную в течение недели

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Виктор Назаров оценил ход посевной в опытно-производственном хозяйстве "Омское".

Губернатор Омской области Виктор Назаров в ходе посещения опытно-производственного хозяйства "Омское" заявил о том, что в регионе засеяно 86 % пахотных земель. Поставлена задача завершить посевную в течение недели.

Этот вид полевых работ с учётом погодных условий - суховеев, сильных ветров - необходимо завершить в кратчайшие сроки, в ближайшие дни, - сказал Назаров. - Нужно сохранить остатки влаги в почве, чтобы получить достойный урожай.

По словам главы региона, в этом году хозяйства области приобрели в полтора раза больше минеральных удобрений. Это позволит увеличить урожай. "Мы уже сегодня видим поля озимой пшеницы, которые дадут к концу лета урожайность более 40 центнеров с гектара, - заверил губернатор. - У нас есть потенциал для роста, поэтому будем постепенно поднимать планку объёма урожая до 4 миллионов тонн зерна. Эта задача выполнима, если грамотно работать с землёй, заниматься сортообновлением, соблюдать технологии".

Теги  •  #Виктор Назаров #посевная

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