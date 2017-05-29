"Единая Россия" назвала победителей предварительного голосования

На сегодняшней пресс-конференции представители омского регионального отделения "Единой России" огласили предварительные итоги партийного голосования по определению кандидатов в депутаты Омского городского совета. Как ранее сообщал "Омск Здесь", по предварительным данным, явка в городе составила 2,9 % (25 852 человека), что выше чем на выборах прошлого года по определению кандидатов в депутаты Госдумы и Законодательного собрания Омской области (2,2 %).



- Омск оказался в числе городов, которые показали хорошую динамику по увеличению явки на предварительном голосовании, - заявил секретарь политсовета омского регионального отделения "Единой России" Юрий Тетянников. - Дана высокая оценка уровню организации работы избирательных участков.



В предварительном голосовании приняло участие 127 кандидатов, из них 13 действующих депутатов горсовета. По своим округам победителями признаны:



1. Валерий Кокорин, Ирина Матвеенко

2. Сергей Грушевич, Александр Тихонов

3. Сергей Дроздов, Василий Аксютин

4. Дмитрий Савельев, Алексей Свитнев

5. Георгий Архипов, Александр Иванов

6. Олег Афанасьев, Наталья Чебыкина

7. Дмитрий Сахань, Дмитрий Лицкевич

8. Алексей Сокин, Татьяна Гомолко

9. Сергей Быструшкин, Юрий Иванищев

10. Аркадий Лунёв, Юрий Арчибасов

11. Ринат Карымов, Глеб Летягин

12. Алексей Провозин, Илья Бубнов

13. Алексей Саяпин, Роман Соловьёв

14. Александр Мураховский, Александр Кузюков

15. Светлана Студеникина, Антон Ремнёв

16. Юрий Козловский, Алексей Триппель

17. Андрей Ткачук, Андрей Никитин

18. Александр Калякин, Владимир Будко

19. Виталий Путинцев, Максим Астафьев

20. Лариса Горностаева, Юрий Филатов



- Мы специально не называем цифр, - отметил член оргкомитета Алексей Ремизов. - Просто называем имена и фамилии, занявших первое и второе место. Результаты ещё могут быть пересмотрены в случае предоставления необходимых доказательств. Окончательные цифры ещё предстоит утвердить оргкомитету через три дня.



Официально победители предварительного голосования станут кандидатами в депутаты после утверждения на конференции омского регионального отделения партии. Её проведение планируется на 6 июня. Выборы в Омский городской совет пройдут 10 сентября в единый день голосования.