Три омича вошли в состав ЦК КПРФ

На прошедшем в Москве 25-27 мая XVII съезде КПРФ в состав центрального комитета были избраны три представителя омского обкома. Это депутат Госдумы, первый секретарь омского обкома КПРФ Александр Кравец, руководитель фракции коммунистов в Законодательном собрании Омской области Андрей Алёхин и депутат Омского городского совета Иван Ивченко. Отметим, что в руководящий орган партии Кравец входит уже более 20 лет, а курирующий в региональном отделении КПРФ работу по организации протестных действий Ивченко избран кандидатом в члены ЦК.

Три омича в числе членов и кандидатов в члены ЦК партии - это показатель высокой оценки работы нашей омской организации, - заявил Александр Кравец. - Большинство региональных отделений представлены в руководящем органе КПРФ одним человеком, есть региональные отделения, где первый секретарь пока лишь кандидат в члены ЦК.

Политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что КПРФ является "элитной коалицией конца 80-х годов". "Они [коммунисты] очень боятся потерять свои посты секретарей, руководителей отделений и депутатские мандаты", - сказал Орлов.