В Омске на предварительное голосование "Единой России" пришло 26 тысяч человек

Явка на предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в депутаты Омского городского совета составила 2,9 %.

В Омске завершилось предварительное голосование "Единой России" по определению кандидатов в депутаты Омского городского совета. 90 избирательных участков закрылись в 20:00. Всего на партийные выборы пришло 26 229 омичей. По предварительным данным, явка составила 2,9 %. Это выше, чем на выборах 2016 года (2,2 %).

- Серьёзных нарушений, которые бы могли повлиять на ход голосования, не выявлено, - заявил секретарь политсовета омского регионального отделения "Единой России" Юрий Тетянников. - Поступило три обращения. Они будут рассмотрены оргкомитетом.

Результаты предварительного голосования партия намерена объявить завтра, 29 мая, на большой пресс-конференции.