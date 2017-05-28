В Омске на предварительное голосование "Единой России" пришло 26 тысяч человек
Политика  •  28 мая 2017, 20:55, последнее обновление 28 мая 2017, 21:03  •  печать

В Омске на предварительное голосование "Единой России" пришло 26 тысяч человек

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Явка на предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в депутаты Омского городского совета составила 2,9 %.

В Омске завершилось предварительное голосование "Единой России" по определению кандидатов в депутаты Омского городского совета. 90 избирательных участков закрылись в 20:00. Всего на партийные выборы пришло 26 229 омичей. По предварительным данным, явка составила 2,9 %. Это выше, чем на выборах 2016 года (2,2 %).

- Серьёзных нарушений, которые бы могли повлиять на ход голосования, не выявлено, - заявил секретарь политсовета омского регионального отделения "Единой России" Юрий Тетянников. - Поступило три обращения. Они будут рассмотрены оргкомитетом.

Результаты предварительного голосования партия намерена объявить завтра, 29 мая, на большой пресс-конференции.

Теги  •  #выборы #Единая Россия #праймериз

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