Сенатор: Омский городской совет ждёт перезагрузка

Член Совета Федерации от законодательной власти Омской области Сергей Попов считает, что в сентябре фракция "Единой России" в Омском городском совете сильно обновится. Пока же партия определяется со своими кандидатами в депутаты через процедуру предварительного голосования.

- Фракция партии сильно обновится, - заявил Попов. - Должна пройти перезагрузка горсовета в отношении депутатов к работе, повышению их ответственности. Действующие депутаты приходили ко мне с прежложением внести изменения в шесть федеральных законов. После полутора часов разговора мы поняли, что все эти документы надо переписывать. Нужно лучше готовить документы.

Сенатор отметил, что в Омске приоритетное значение имеют одни и те же проблемы, не решающиеся годами. "Депутаты не осуществляют должный контроль за ремонтом дорог, за процедурой торогов и заключением контракта, - отметил Сергей Попов. - Мы не можем каждый год перестилать асфальт слоями".

По состоянию на 16:00, в Омске в предварительном голосовании "Единой России" приняли участие 19 тыс. 771 избиратель. Явка составила 2,19 %. 90 участков в городе будут работать до 20:00. По итогам праймериз станут известны имена кандидатов в депутаты Омского городского совета от "Единой России".