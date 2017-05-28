В Омске стартовало предварительное голосование "Единой России"

В ходе праймериз в 20 избирательных округах будут работать 90 счетных участков. Как сообщили в "Единой России", каждый из участников предварительного голосования уже прошел по две-три дебатные площадки и представил жителям округов свое видение решения городских проблем по темам "Транспорт. Платные парковки", "Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная городская среда, дороги", "Социальная политика: образование, здравоохранение, сбережение нации". В числе участников предварительного голосования - 13 действующих депутатов, предприниматели, работники сфер образования, культуры, здравоохранения, общественники и представители СМИ. 54 кандидата - в возрасте до 35 лет 14 - студенты омских вузов, 59 членов партии, 19 сторонников и 49 беспартийных. В ходе подготовки к праймериз четверо участников были сняты: трое не прошли дебаты, и еще один заявил самоотвод.