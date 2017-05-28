В Омске стартовало предварительное голосование "Единой России"
Политика  •  28 мая 2017, 10:12, последнее обновление 28 мая 2017, 14:04  •  печать

В Омске стартовало предварительное голосование "Единой России"

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В воскресенье, 28 мая стартовало предварительное голосование партии "Единая Россия" для выбора кандидатур в Омский городской Совет. В праймериз примут участие 127 человек.

В ходе праймериз в 20 избирательных округах будут работать 90 счетных участков. Как сообщили в "Единой России", каждый из участников предварительного голосования уже прошел по две-три дебатные площадки и представил жителям округов свое видение решения городских проблем по темам "Транспорт. Платные парковки", "Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная городская среда, дороги", "Социальная политика: образование, здравоохранение, сбережение нации". В числе участников предварительного голосования - 13 действующих депутатов, предприниматели, работники сфер образования, культуры, здравоохранения, общественники и представители СМИ. 54 кандидата - в возрасте до 35 лет 14 - студенты омских вузов, 59 членов партии, 19 сторонников и 49 беспартийных. В ходе подготовки к праймериз четверо участников были сняты: трое не прошли дебаты, и еще один заявил самоотвод.

Теги  •  #Горсовет #Единая Россия #праймериз

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  28 мая 2017, 13:34

Праймериз полезная процедура, но насколько решение участников предварительного голосования отражает мнение избирателей - большой вопрос.

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Лариса Савельева  •  28 мая 2017, 11:38

Вот это нормальная практика, сразу видно уже на предварительном этапе кто чего заслужил из кандидатов перед основным этапом

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Алексей Люксембург  •  28 мая 2017, 10:41

предвариловка у ПЖиВ)) скрепно-соборно-клептократично!

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