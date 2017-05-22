В Омске сняли с праймериз старейшего депутата горсовета
Политика  •  22 мая 2017, 14:45, последнее обновление 22 мая 2017, 15:46  •  печать

В Омске сняли с праймериз старейшего депутата горсовета

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Анатолий Стражников не сумел принять участие в необходимом количестве дебатных площадок.

С предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты Омского городского совета от "Единой России" снят старейший действующий депутат муниципального представительного органа Анатолий Стражников. 74-летний член фракции "ЕР" в горсовете не сумел принять участие в необходимом количестве дебатных площадок.

По условиям предварительного голосования кандидат должен выйти на дебаты не менее двух раз. Стражников не пришёл на дебаты ни разу.

Напомним, что голосование на праймериз партии власти пройдёт 28 мая. По его итогам будут сформированы списки кандидатов в депутаты Омского городского совета от "Единой России". Выборы в представительный орган пройдут 10 сентября.

Теги  •  #выборы #Горсовет #Единая Россия

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  22 мая 2017, 15:21

Строгие партийные правила, для всех одни как видно из решения, даже даже для известных и почтенных граждан города

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