Омский губернатор пересел со служебного авто на велосипед
Политика  •  28 мая 2017, 14:23, последнее обновление 28 мая 2017, 15:29  •  печать

Омский губернатор пересел со служебного авто на велосипед

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Виктор Назаров вышел на старт спортивного праздника "ВелоОмск-2017".

Сегодня, 28 мая, в Омске проходит единый день велопарадов, который совместили со спортивным праздником "ВелоОмск-2017". Многочисленных поклонников велосипедного спорта на Соборной площади приветствовал губернатор Виктор Назаров. Он вышел на старт велосипедной гонки вместе с членами областного правительства. На великах были замечены его зам Андрей Новосёлов, министр природных ресурсов Александр Винокуров.

Присоединился к конке известный велогонщик, президент Федерации велосипедного спорта России, трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, рабочий визит которого в Омскую область совпал с проведением спортивного праздника.

- Омск превращается в велосипедную столицу мира. У вас есть огромное количество энтузиастов велосипедного спорта и замечательный велотрек. В планах Федерации и региона стоит его дальнейшее развитие, - подчеркнул Екимов.

Виктор Назаров и Вячеслав Екимов, признанный лучшим велогонщиком XX столетия в России, стали не только почётными гостями омского велопарада, но и непосредственными участниками массового заезда. Глава региона и олимпийский чемпион вышли на старт велогонки на десятикилометровую дистанцию.

Фото: omskportal.ru

Теги  •  #Андрей Новоселов #велосипед #Виктор Назаров

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  28 мая 2017, 15:04

Вот это здорово! Личный пример всегда выше самой убедительной речи ценится.

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