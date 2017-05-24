Мэр Омска озаботился последствиями урагана

В администрации города намерены в кратчайшие сроки ликвидировать последствия сильного ветра, пронёсшегося накануне по Омску. Мэр Вячеслав Двораковский дал поручение муниципальным службам заняться поваленными деревьями, упавшими дорожными знаками и сорванными крышами.

Все должны обратить особое внимание на те последствия непогоды, которые создают угрозу безопасности людей, - заявил Двораковский. - Это поваленные и сломанные деревья, ветви, заборы, рекламные конструкции, нарушенные части кровель. Со своей стороны мы мобилизуем все ресурсы городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, окружных администраций.