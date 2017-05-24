Мэр Омска озаботился последствиями урагана
Политика  •  24 мая 2017, 10:06  •  печать

Мэр Омска озаботился последствиями урагана

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Вячеслав Двораковский дал поручение в кратчайшие сроки ликвидировать последствия непогоды.

В администрации города намерены в кратчайшие сроки ликвидировать последствия сильного ветра, пронёсшегося накануне по Омску. Мэр Вячеслав Двораковский дал поручение муниципальным службам заняться поваленными деревьями, упавшими дорожными знаками и сорванными крышами.

Все должны обратить особое внимание на те последствия непогоды, которые создают угрозу безопасности людей, - заявил Двораковский. - Это поваленные и сломанные деревья, ветви, заборы, рекламные конструкции, нарушенные части кровель. Со своей стороны мы мобилизуем все ресурсы городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, окружных администраций.

Муниципальные службы уже приступили к выполнению задания градоначальника.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #ураган

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