Омичам представят вероятного преемника Зюганова

27 мая в концертном зале "Измайлово" пройдёт XVII съезд коммунистической партии Российской Федерации, на котором Омскую область будут представлять четыре делегата. Это первый секретарь омского обкома КПРФ, депутат Госдумы Александр Кравец, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Андрей Алёхин, первый секретарь муромцевского местного отделения партии Владимир Лисин и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, который также избран делегатом от региона.

На съезде коммунисты начнут подготовку к выдвижению кандидата на выборы президента России 2018 года. Официально выдвижение кандидата от КПРФ произойдёт в декабре 2017 года. "На сегодня ведётся большая работа, - заявил в разговоре с "Омск Здесь" Андрей Алёхин. - Принято решение отобрать 15 кандидатов и провести своего рода праймериз. Смогут голосовать не только коммунисты, но и наши беспартийные сторонники. Будет избран наиболее достойный и перспективный кандидат. Склоняюсь к тому, что это будет Геннадий Андреевич Зюганов".

В числе 15 кандидатов в президенты от КПРФ может оказаться потенциальный преемник Геннадия Зюганова на посту председателя центрального комитета партии. Хотя вопрос о преемнике не будет подниматься на XVII съезде. "У нас достаточно много молодых ребят, которые входят и в центральный комитет, и в секретариат центрального комитета, - отметил Алёхин. - Это и Юрий Афонин, и Андрей Клычков. Молодые перспективные ребята".

Вопрос о преемнике Зюганова может быть официально поставлен после завершения очередного электорального цикла в 2018 году на следующем съезде КПРФ.