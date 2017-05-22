Кандидат в мэры Омска обвинил горсовет в бездействии

Сегодня кандидат в мэры Омска от КПРФ Виктор Жарков подал в суд три иска. Коммунист считает, что конкурсная комиссия незаконно отказала ему в регистрации. Также Жарков обвиняет выборщиков в бездействии.

В соответствии с регламентом работы конкурсной комиссии, после того как выборы мэра были признаны несостоявшимися, комиссия была обязана в двадцатидневный срок назначить дату новых выборов. 20 дней прошло, но решения нет, - отметили в пресс-службе омского обкома КПРФ.

В третьем иске Виктор Жарков упрекает депутатов Омского городского совета в бездействии. Муниципальный представительный орган до сих пор не назначил дату нового конкурса.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", очередное заседание конкурсной комиссии назначено на 14 июня. В омском региональном отделении "Единой России" предлагают провести выборы мэра Омска в сентябре после избрания нового состава горсовета. Полномочия действующего главы города Вячеслава Двораковского истекают 11 июля.