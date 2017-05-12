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Провал выборов мэра Омска улучшил медийность Вячеслава Двораковского
Политика  •  12 мая 2017, 11:18, последнее обновление 12 мая 2017, 11:18  •  печать

Провал выборов мэра Омска улучшил медийность Вячеслава Двораковского

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В апреле омский градоначальник оказался в числе лидеров медиарейтинга мэров Сибирского федерального округа.

Опубликован апрельский медиарейтинг глав региональных столиц Сибирского федерального округа. Мэр Омска Вячеслав Двораковский с медиаиндексом 6996,6 оказался на третьем месте. Специалисты компании "Медиалогия" отметили подведение итогов пятилетней работы градоначальника и его комментарий по поводу провала выборов мэра Омска по новой схеме.

Лидером рейтинга стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть (13 629,4). Он назначил нового руководителя новосибирского метрополитена и принял участие в "Тотальном диктанте". Глава Иркутска Дмитрий Бердников (7634,1) занял в медиарейтинге второе место. В апреле Бердников предложил присвоить одной из городских библиотек имя поэта Евгения Евтушенко и сделать школьные обеды для учеников из многодетных и малообеспеченных семей бесплатными.

Рейтинг глав региональных столиц Сибирского федерального округа построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей 40 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #медиарейтинг

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  12 мая 2017, 13:16

Надеюсь, что 3-е место в рейтинге Двораковский получил всё же преимущественно за реальные и позитивные достижения за 5 лет мэрства, а его комментарии выборов - лишь ещё одна "капля мёда в чашку рейтинга". =)

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