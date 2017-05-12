Провал выборов мэра Омска улучшил медийность Вячеслава Двораковского

Опубликован апрельский медиарейтинг глав региональных столиц Сибирского федерального округа. Мэр Омска Вячеслав Двораковский с медиаиндексом 6996,6 оказался на третьем месте. Специалисты компании "Медиалогия" отметили подведение итогов пятилетней работы градоначальника и его комментарий по поводу провала выборов мэра Омска по новой схеме.

Лидером рейтинга стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть (13 629,4). Он назначил нового руководителя новосибирского метрополитена и принял участие в "Тотальном диктанте". Глава Иркутска Дмитрий Бердников (7634,1) занял в медиарейтинге второе место. В апреле Бердников предложил присвоить одной из городских библиотек имя поэта Евгения Евтушенко и сделать школьные обеды для учеников из многодетных и малообеспеченных семей бесплатными.

Рейтинг глав региональных столиц Сибирского федерального округа построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей 40 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.