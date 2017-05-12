Эксперт: "Единая Россия" вынужденно меняет стратегию на выборах в Омске

В Омской области член высшего совета "Единой России" Дмитрий Орлов проведёт исследование в преддверии выборов в Омский городской совет. Эксперты уверены, что партия меняет свою стратегию после провала на выборах мэра Омска.

С неофициальным визитом в Омск прибыл член высшего совета "Единой России", политтехнолог Дмитрий Орлов. Эту информацию "Омск Здесь" подтвердили в пресс-службе регионального отделения "Единой России". Орлов уже провёл встречу с секретарём политсовета Юрием Тетянниковым. В пресс-службе отметили, что эксперт "даст совет" омским единороссам перед выборами в Омский городской совет и по вопросу проведения предварительного партийного голосования. Сам Дмитрий Орлов в телефонном разговоре заявил, что не комментирует цель своего визита в Омскую область.

В московской пресс-службе ЕР заявили, что не в курсе перемещений члена высшего совета. По словам источников "Омск Здесь" в партии, Дмитрий Орлов проводит исследование, для которого "собирает данные на земле".

Политолог и политтехнолог Дмитрий Гусев, уверен, что "Единая Россия" вынуждена менять свою стратегию в регионе, где сильны позиции КПРФ. "Это нормальная практика, когда руководители партии ездят по регионам и помогают в организации предварительного голосования", - сказал Гусев. Эксперт напомнил, что в Омской области кандидат от КПРФ Олег Денисенко на выборах губернатора в 2015 году получил треть голосов. В прошлом году КПРФ победила в городе "Единую Россию" на выборах в Госдуму.

"Рейтинги партии в Омской области в пятёрке худших по стране, - продолжает политолог. - Это показатель отношения жителей к власти. Конечно, это может привести к росту протестных настроений и социальной напряжённости. Это должно беспокоить политический менеджмент и "Единую Россию".