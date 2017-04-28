Дмитрий Гусев: "Омские элиты придут к компромиссу"

Дмитрий Геннадьевич, как Вы можете оценить ситуацию, когда в миллионном городе не нашлось желающих стать мэром?

Вы знаете, у нас во многих регионах происходят такие местные конфликты элит, которые выливаются порой в очень драматичные выборы. Ну, например, если мы говорим про Сибирь: в Иркутской области два года назад, в 2015 году, когда местные элиты не смогли договориться по поводу того, кто будет губернатором, произошли очень мощные серьёзные выборы. В результате губернатором Иркутской области стал коммунист Левченко. Мы видим соседнюю с Омской областью Новосибирскую область, где тоже несколько лет назад стал мэром города коммунист Локоть. Это всё проявления вот таких недоговорённостей элит.

В Омской области, очевидно, произошла такая же ситуация, когда вокруг губернаторского соратника Гребенщикова не было найдено согласия. Остальным кандидатам - кому-то пришлось отказаться, кому-то сняться. Из-за этого место мэра оказалось вакантным.

Сейчас ситуация, конечно, выглядит очень странно, но я думаю, что будут приняты какие-то неординарные решения по поводу того, как быть с местом руководителя огромного, миллионного города.

Как эта ситуация повлияет на ход стартующих выборов депутатов Омского городского совета?

Уверен, что на выборах в горсовет будет много желающих туда попасть. По каждому округу будет большая конкуренция. Уходящий мэр Двораковский выглядит как "хромая утка", и вокруг него консолидации такой уже не будет. Хотя он, конечно, попытается провести своих людей.

Результат этих выборов непредсказуем. Непонятно, кто наберёт большинство. Тем более, что линия огня будет проходить не по партийным спискам, не по партийности кандидатов, а по принадлежности кандидатов к той или иной элитной группе. Будут прогубернаторские кандидаты, будут кандидаты Морева, коммунистов, Двораковского, Голушко и других мощных групп. Все будут биться за свои интересы. Это будут выборы интересные, драматические, с кучей скандалов и очень интересных событий.

Стоит ожидать яркой кампании?

В каждом округе будет мощная серьёзная скандальная кампания, где кандидаты будут биться насмерть. "Договорных матчей", скорее всего, не будет.

Имеет смысл отменить муниципальные выборы и перейти к прямому назначению мэров губернаторами?

Смотрите, у нас есть городская дума. В каждом городе-миллионнике её избирают. Если губернатор будет просто назначать сити-менеджера, то это будет не совсем правильно, потому что надо учитывать интересы всех. Сити-менеджер для того и существует, чтобы все группы смогли договориться и прийти к какому-то единому кандидату.

Если сейчас в Омске не удалось, то впереди есть ещё время, и это вполне можно сделать. Это большой сигнал для омской элиты. У нас есть такая история с бывшим губернатором Пермского края Басаргиным. Когда очень долго местные элиты не могли с ним договориться - это привело к тому, что он не был президентом назначен на выборы в этом году. Омские руководители всех уровней, бизнесмены, политики сделают какие-то выводы, сядут за стол переговоров и придут к компромиссу, который будет устраивать все стороны.

Провал выборов мэра можно назвать атакой на губернатора Виктора Назарова?

Если это атака на губернатора, то большинство участников всей это истории действовали по принципу "назло маме отморозил уши". У губернатора, конечно, есть свои недруги, соперники, которые этого хотели, но ситуация по выборам мэра Омска из другой серии. Это просто война за самый экономически выгодный, за самый прибыльный кусок в Омской области - город Омск. Основной бизнес, основные деньги, основные финансовые интересы - они все находятся в Омске. Тот, кто сумеет этим управлять, получит множество экономических преференций. Корень всей истории с выборами омского сити-менеджера именно в экономической привлекательности региональной столицы.

Случившимся провалом новая схема избрания градоначальника дискредитирована?

Эта схема работает в большинстве муниципалитетов по всей стране, и везде всем удаётся как-то находить общий язык. То, что это не произошло в Омске... Ещё раз повторюсь, это большой сигнал всем омским элитам, бизнесменам, политикам о том, что надо научиться договариваться. Если они не смогут сделать это сами, то в дело может вмешаться Москва, и будут приняты решения, которые будут выгодны и интересны столице. Надо помнить, что у нас в марте следующего года, через 11 месяцев, выборы президента. Омская область попала в так называемый красный пояс, как и большинство сибирских регионов. Это, конечно, создает угрозу стабильности выборов, ситуации и доверия властям.

Если в Омской области будет протестное голосование, как на выборах мэра Новосибирска, то это, конечно, будет вредить результатам выборов президента. Надо сказать, что в городе Омске в прошлом году на выборах в Государственную думу (именно в городе) компартия обогнала "Единую Россию". Это тревожный знак. Это означает, что люди в городе, именно в Омске, не доверяют власти. Неважно с чем это связано, кто виноват. Мы, политологи, фиксируем, что есть такое недоверие властям именно в городе Омске, где проживает 60 % населения всей Омской области.

Это недоверие к власти трансформируется в недоверие к власти федеральной. Это большой электоральный риск. И какие решения будут приняты в Москве - надо ждать и смотреть. Ситуация пока развивается в Омской области по очень непонятному сценарию, который может привести к любым решениям.

Когда стоит ожидать принятия решений?

Это надо спрашивать не меня. Это надо спрашивать руководство политического блока администрации президента.

Как Вы думаете, в остальных сибирских регионах, в которых тоже в ближайшее время намечены выборы, по какому сценарию всё будет развиваться?

У нас в этом году, 10 сентября 2017 года, пройдут выборы руководителя республики Бурятии и губернатора Томской области. В Томской области ситуация стабильная. Губернатор Жвачкин имеет хорошие рейтинги, идёт с большим отрывом. В Бурятии ситуация иная. Там сильные коммунисты, там вновь назначенный врио губернатора, который только-только набирает опыт и авторитет. В этом регионе тоже есть некое недовольство элит. Ситуация там может быть более накалённая, чем в спокойной Томской области.

Авторитет региональной и муниципальной власти падает. Как можно исправить эту ситуацию?

У местных властей столько инструментов, столько всего делается. Но есть один момент, который мне кажется очень важным, - власти необходимо людям рассказывать о том, что есть. Порой этого объяснения бывает достаточно, чтобы снять какие-то острые, проблемные ситуации. Если смотреть на действия властей в любом регионе, то у нас бюджеты растут, несмотря на то, что в стране тяжело. Строятся дороги, строятся мосты, открываются детские садики, много что делается. Но люди у нас привыкли уже к другим стандартам. Они говорят: ну а чем вы хвалитесь, вы и так это должны делать. В этом смысле это большая проблема.

Сейчас во всём мире, и в России в том числе, идёт рост протестных популистских настроений. Во Франции в первом туре президентских выборов победили два популиста: Макрон и Ле Пен. То же самое мы видели на выборах американского президента, где победил популист Трамп. И у нас в России побеждают люди, которые обещают то, что не могут сделать. Вот это большая проблема. Она касается не только Омской области, она касается всех регионов.

Можно говорить о том, что Омская область в мировом тренде находится?

Да, у нас вся страна, и Омская область в том числе, находится вот в таком большом мировом тренде, когда популисты побеждают на всех выборах. После этого происходит разочарование людей, что вот мы голосовали, а он ничего не сделал, хотя и обещал.