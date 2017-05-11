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Омский горсовет готов заплатить за пиар 2,7 млн рублей
Политика  •  11 мая 2017, 17:15, последнее обновление 11 мая 2017, 17:22  •  печать

Омский горсовет готов заплатить за пиар 2,7 млн рублей

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Городские депутаты хотят рассказать о своей работе максимальному количеству людей.

На портале госзакупок опубликована информация о проведении торгов на освещение деятельности депутатов Омского городского совета в сети интернет. Закупка разделена на три идентичных лота по 900 тыс. руб. каждый.

Мы не заинтересованы в том, чтобы отдать 2,7 млн рублей одному информационному агентству, - пояснила в разговоре с "Омск Здесь" начальник информационного управления Ирина Серебренникова. - Мы хотим размещать информацию о деятельности депутатов на сайтах трёх разных информационных агентств, каждое из которых имеет свою аудиторию.

По информации "Омск Здесь", контракты на освещение деятельности депутатов будут действовать до конца 2017 года. Напомним, что в сентябре омичам предстоит избрать новый состав Омского городского совета.

Теги  •  #Горсовет #пиар

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