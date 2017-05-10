Новый конкурс по выборам мэра Омска пройдёт в конце июня

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска было объявлено, что новый отбор кандидатов может стартовать в конце июня. Очередное организационное собрание назначено на 14 июня.



- Это согласованная дата, по поводу неё велись консультации, - заверил председатель комиссии Сергей Тодоров. - Могу вас заверить, что в этот раз мэр будет избран.



Ранее комиссия решила самостоятельно изменять процедуру выборов в рамках своих полномочий. До 16 мая будет вестись сбор предложений по изменению решения омского городского совета № 512. В частности, срок подачи документов для кандидатов может быть увеличен до 30 дней.



Руководитель фракции ЛДПР Алексей Ложкин предложил объявить новый конкурс для кандидатов в мэры 2 октября, когда будет избран новый состав горсовета. "Сейчас лето, и не надо морочить людям голову", - заявил либерал-демократ. Однако его решение поддержки не получило. Сергей Тодоров обратил внимание на то, что пока комиссия определяется лишь с датой очередного заседания комиссии, а не начала нового конкурса.



Завершилось заседание спорами за закрытыми дверями. Из зала заседания лишь доносился возмущённый голос руководителя фракции "Единая Россия" Николая Чиракова.