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Новый конкурс по выборам мэра Омска пройдёт в конце июня
Политика  •  10 мая 2017, 17:47, последнее обновление 10 мая 2017, 18:31  •  печать

Новый конкурс по выборам мэра Омска пройдёт в конце июня

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Конкурсная комиссия намерена собраться на организационное заседание 14 июня.

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска было объявлено, что новый отбор кандидатов может стартовать в конце июня. Очередное организационное собрание назначено на 14 июня.

- Это согласованная дата, по поводу неё велись консультации, - заверил председатель комиссии Сергей Тодоров. - Могу вас заверить, что в этот раз мэр будет избран.

Ранее комиссия решила самостоятельно изменять процедуру выборов в рамках своих полномочий. До 16 мая будет вестись сбор предложений по изменению решения омского городского совета № 512. В частности, срок подачи документов для кандидатов может быть увеличен до 30 дней.

Руководитель фракции ЛДПР Алексей Ложкин предложил объявить новый конкурс для кандидатов в мэры 2 октября, когда будет избран новый состав горсовета. "Сейчас лето, и не надо морочить людям голову", - заявил либерал-демократ. Однако его решение поддержки не получило. Сергей Тодоров обратил внимание на то, что пока комиссия определяется лишь с датой очередного заседания комиссии, а не начала нового конкурса.

Завершилось заседание спорами за закрытыми дверями. Из зала заседания лишь доносился возмущённый голос руководителя фракции "Единая Россия" Николая Чиракова.

Теги  •  #выборы #мэр

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  10 мая 2017, 20:42

До чего же это все сложно. Неужели нельзя упростить процедуру выборов. Сделать, так, чтобы народ выбирал. Ведь политики редко договариваются к хорошему.

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