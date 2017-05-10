Новый конкурс по выборам мэра Омска пройдёт в конце июня

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска было объявлено, что новый отбор кандидатов может стартовать в конце июня. Очередное организационное собрание назначено на 14 июня.
- Это согласованная дата, по поводу неё велись консультации, - заверил председатель комиссии Сергей Тодоров. - Могу вас заверить, что в этот раз мэр будет избран.
Ранее комиссия решила самостоятельно изменять процедуру выборов в рамках своих полномочий. До 16 мая будет вестись сбор предложений по изменению решения омского городского совета № 512. В частности, срок подачи документов для кандидатов может быть увеличен до 30 дней.
Руководитель фракции ЛДПР Алексей Ложкин предложил объявить новый конкурс для кандидатов в мэры 2 октября, когда будет избран новый состав горсовета. "Сейчас лето, и не надо морочить людям голову", - заявил либерал-демократ. Однако его решение поддержки не получило. Сергей Тодоров обратил внимание на то, что пока комиссия определяется лишь с датой очередного заседания комиссии, а не начала нового конкурса.
Завершилось заседание спорами за закрытыми дверями. Из зала заседания лишь доносился возмущённый голос руководителя фракции "Единая Россия" Николая Чиракова.
Конкурсная комиссия намерена собраться на организационное заседание 14 июня.
На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска было объявлено, что новый отбор кандидатов может стартовать в конце июня. Очередное организационное собрание назначено на 14 июня.
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До чего же это все сложно. Неужели нельзя упростить процедуру выборов. Сделать, так, чтобы народ выбирал. Ведь политики редко договариваются к хорошему.