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Выборы мэра Омска: выборщики сами изменят процедуру
Политика  •  10 мая 2017, 17:25, последнее обновление 10 мая 2017, 17:39  •  печать

Выборы мэра Омска: выборщики сами изменят процедуру

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Конкурсная комиссия готовится самостоятельно изменить процедуру выборов мэра Омска и призывает не торопиться с назначением их даты. Избирать градоначальника может новый состав Горсовета.

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по проведению выборов мэра Омска выборщики определились с тем, когда будут рассмотрены предложения по изменению процедуры. Комиссия намерена самостоятельно рассмотреть изменения к решению Омского городского совета № 512, по которому сейчас проводят выборы.

- Звучало много предложений во время прошлого отбора, - сказал председатель комиссии Сергей Тодоров. - Среди них были и дельные. На следующем заседании комиссии следует их рассмотреть.

Председатель Омского городского совета Галина Горст заверила, что депутаты с удовольствием предоставят конкурсной комиссии предложения по изменению 512-го решения, которые сейчас находятся в профильном комитете. Руководитель фракции "Единая Россия" Николай Чираков поддержал предложение председателя: "Мне не понравилось то противостояние фракций, которое было на заседании горсовета. Здесь соберёмся и обсудим существующие предложения. Это в рамках полномочий комиссии. Например, мы можем до 30 дней увеличить срок подачи документов. Рассмотрение на комиссии позволит избежать противостояния и накала политической борьбы".

Почётный гражданин Омска Анатолий Якуш предложил не торопиться с выборами мэра, потому что "до сих пор не определён хороший кандидат". "У нас опять будет достойных кандидатов - ноль, - уверен Якуш. - В сентябре будет избран новый состав горсовета. Логично, чтобы он выбрал мэра, с которым будет пять лет работать. Не надо торопиться".

Руководитель фракции КПРФ Леонид Михайленко предположил, что придётся вернуться к прямым выборам мэра. "Выборы могут провалиться и в этот раз, - отметил коммунист. - Хорошая система, когда выбирают мэра из состава горсовета. Мэром должен стать опытный человек. Его проще выбрать из 40 депутатов, а не из двух кандидатов".

Сергей Тодоров напомнил, что члены комиссии могут направлять свои предложения в установленном порядке. Их приём будет вестись до 16 мая.

"Есть информация, что идёт очень серьёзная подготовка кандидатов в мэры, - сообщил председатель комиссии. - И общественные организации, и политические организации выходят с предложениями о выдвижении. Думаю, что качественный состав кандидатов в этот раз будет другой".

Теги  •  #выборы #мэр

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