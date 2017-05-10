Выборы мэра Омска: выборщики сами изменят процедуру

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по проведению выборов мэра Омска выборщики определились с тем, когда будут рассмотрены предложения по изменению процедуры. Комиссия намерена самостоятельно рассмотреть изменения к решению Омского городского совета № 512, по которому сейчас проводят выборы.



- Звучало много предложений во время прошлого отбора, - сказал председатель комиссии Сергей Тодоров. - Среди них были и дельные. На следующем заседании комиссии следует их рассмотреть.



Председатель Омского городского совета Галина Горст заверила, что депутаты с удовольствием предоставят конкурсной комиссии предложения по изменению 512-го решения, которые сейчас находятся в профильном комитете. Руководитель фракции "Единая Россия" Николай Чираков поддержал предложение председателя: "Мне не понравилось то противостояние фракций, которое было на заседании горсовета. Здесь соберёмся и обсудим существующие предложения. Это в рамках полномочий комиссии. Например, мы можем до 30 дней увеличить срок подачи документов. Рассмотрение на комиссии позволит избежать противостояния и накала политической борьбы".



Почётный гражданин Омска Анатолий Якуш предложил не торопиться с выборами мэра, потому что "до сих пор не определён хороший кандидат". "У нас опять будет достойных кандидатов - ноль, - уверен Якуш. - В сентябре будет избран новый состав горсовета. Логично, чтобы он выбрал мэра, с которым будет пять лет работать. Не надо торопиться".



Руководитель фракции КПРФ Леонид Михайленко предположил, что придётся вернуться к прямым выборам мэра. "Выборы могут провалиться и в этот раз, - отметил коммунист. - Хорошая система, когда выбирают мэра из состава горсовета. Мэром должен стать опытный человек. Его проще выбрать из 40 депутатов, а не из двух кандидатов".



Сергей Тодоров напомнил, что члены комиссии могут направлять свои предложения в установленном порядке. Их приём будет вестись до 16 мая.



"Есть информация, что идёт очень серьёзная подготовка кандидатов в мэры, - сообщил председатель комиссии. - И общественные организации, и политические организации выходят с предложениями о выдвижении. Думаю, что качественный состав кандидатов в этот раз будет другой".