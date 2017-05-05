Политтехнолог: кресла руководителей Омска и Омской области могут занять "варяги"

Известный российский политтехнолог Пётр Быстров считает, что в Омской области возможно повторение ярославского сценария развития политической ситуации. И город, и область могут возглавить руководители-"варяги".

В интервью телеканалу "Продвижение" член правления Российской ассоциации политических консультантов предположил, что провал выборов мэра может заставить федеральный центр прислать в качестве кандидата на этот пост человека, который никак не связан с Омском. Более того, "варягом" окажется и следующий губернатор.

- В Омской области вполне возможно повторение ярославского сценария, когда одновременно из Москвы десантируются и глава региона, и глава города. Они, скорее всего, не будут иметь отношения к Омску. Возможно, работали в нём когда-то, являются выходцами из региона, но довольно давно не работают здесь, - считает Пётр Быстров. - Мы видим, как федеральный центр ведёт себя в этой ситуации: не ставит ни на одну из конкурирующих группировок, а совершенно на внешних игроков, которые приходят в регион и, по сути, обнуляют эту шахматную партию, начиная игру с чистого листа.

Напомним, летом 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который занимал пост заместителя министра внутренних дел РФ. В сентябре того же года и. о. мэра Ярославля стал Владимир Слепцов, который до этого работал главой подмосковных Химок.

Интервью с Петром Быстровым смотрите на телеканале "Продвижение" в программе "Омск Здесь" в субботу, 6 мая, в 20:00.