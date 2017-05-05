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Омский Минстрой возглавил Дмитрий Шикалов
Политика  •   5 мая 2017, 15:11, последнее обновление 5 мая 2017, 15:17  •  печать

Омский Минстрой возглавил Дмитрий Шикалов

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Дмитрий Шикалов назначен исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального комплекса назначен Дмитрий Шикалов, ранее занимавший пост заместителя министра. Напомним, что прежний глава Минстроя Александр Бирюков подал в отставку в связи с выходом на пенсию 3 мая.

Есть распоряжение, подписанное третьим числом, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" Шикалов. - Я исполняю обязанности министра.

Ранее пресс-служба правительства Омской области сообщила, что исполнять обязанности министра строительства и жилищно-коммунального комплекса будет Богдан Масан, уже занимавший должность главы Минстроя в 2015 году. В итоге Масан продолжает занимать пост заместителя министра.

Теги  •  #Дмитрий Шикалов #министерство строительства

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