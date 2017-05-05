Омский Минстрой возглавил Дмитрий Шикалов

Исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального комплекса назначен Дмитрий Шикалов, ранее занимавший пост заместителя министра. Напомним, что прежний глава Минстроя Александр Бирюков подал в отставку в связи с выходом на пенсию 3 мая.

Есть распоряжение, подписанное третьим числом, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" Шикалов. - Я исполняю обязанности министра.

Ранее пресс-служба правительства Омской области сообщила, что исполнять обязанности министра строительства и жилищно-коммунального комплекса будет Богдан Масан, уже занимавший должность главы Минстроя в 2015 году. В итоге Масан продолжает занимать пост заместителя министра.