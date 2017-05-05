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Омский губернатор поддержал идею постоянного расселения аварийного жилья
Политика  •   5 мая 2017, 07:56, последнее обновление 5 мая 2017, 07:59  •  печать

Омский губернатор поддержал идею постоянного расселения аварийного жилья

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Программа переселения ветхого и аварийного жилья будет продолжена.

Губернатор Омской области Виктор Назаров поддержал прозвучавшее на заседании госсовета предложение продолжить программу расселения ветхого и аварийного жилья. С 1 января 2019 года будет запущен новый постоянно действующий механизм переселения граждан.

Нужен контроль и надзор за предоставляемыми жилыми помещениями, чтобы все обязательства перед людьми были выполнены, - считает Назаров. - Необходимо больше внимания уделять качеству предоставляемого жилья, и также привлекать к этому общественный контроль. И, главное, что программа расселения из аварийного фонда будет продолжена во всех регионах.

С 2008 года по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Омской области новые квартиры получили более 18 тыс. человек, было ликвидировано 1634 аварийных многоквартирных домов. Сумма бюджетных расходов составила 9,2 млрд рублей.

Теги  •  #Виктор Назаров #расселение

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