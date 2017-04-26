Омский губернатор провалился в "Национальном рейтинге"

Опубликован "Национальный рейтинг" российских губернаторов по итогам марта и апреля, подготовленный центром информационных коммуникаций "Рейтинг". В нём губернатор Омской области Виктор Назаров опустился сразу на 28 позиций - с 38 места на 66-е. Авторы исследования отмечают победу Назарова в противостоянии с мэром Омска Вячеславом Двораковским, который отказался от продления полномочий. Далее последовали скандал с провалом выборов мэра и возбуждение уголовного дела в отношении заместителя главы региона Станислава Гребенщикова.

Между тем многие эксперты полагают, что данная победа оказалась для губернатора пирровой, - уверены составители рейтинга. - Безусловно, федеральному центру постоянные скандалы в Омской области надоели "хуже горькой редьки". По доминирующему мнению экспертов "Национального рейтинга", последние коллизии настолько вопиющи, что ставят под вопрос нахождение у руля самого губернатора.

Заведующая кафедрой политологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Инна Ветренко уверена, что не стоит ожидать скорой отставки омского губернатора: "Думаю, эти шероховатости не подведут Назарова под тренд "губернаторопада". Социально-экономическая ситуация в регионе, конечно, кризисная. Но в общей канве по России, политически, она достаточно стабильная. Назарова нельзя упрекнуть в коррупционных схемах. Поэтому, на мой взгляд, он спокойно доработает до будущих выборов главы региона".