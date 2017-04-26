Омский городской совет получит нового председателя

Действующий спикер муниципального представительного органа Галина Горст не будет участвовать в выборах.

Председатель Омского городского совета Галина Горст не будет участвовать в сентябрьских выборах. Это значит, что в новом созыве горсовет получит другого спикера.

Я не планирую выдвигаться в новый созыв, - пояснила в разговоре с "Омск Здесь" Горст. - Это не связано с проведением предварительного партийного голосования. Я два раза успешно участвовала в праймериз. Просто мной принято осознанное решение. Сейчас для меня самое главное - достойно завершить пятый созыв.

Уходящий спикер муниципального представительного органа уверена, что работу нынешний состав депутатского корпуса сможет завершить избранием нового мэра Омска. Напомним, что сейчас городским советом процедура запущена во второй раз.

Галина Горст дважды избиралась в Омский городской совет, где возглавляла комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. До избрания председателем представительного органа работала заместителем управляющего омского отделения Пенсионного фонда России.