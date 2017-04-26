Кандидаты в мэры Омска обойдутся без программы
Политика  •  26 апреля 2017, 13:05  •  печать

Кандидаты в мэры Омска обойдутся без программы

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В досудебном порядке юристы администрации города и Омского городского совета разрешили кандидату в мэры от КПРФ Виктору Жаркову не предоставлять программу действий.

Одна из претензий кандидата в мэры Омска от КПРФ Виктора Жаркова была удовлетворена в досудебном порядке. Коммунисту разрешили не предоставлять программу действий в качестве градоначальника. Конкурсная комиссия была не вправе считать наличие программы обязательным условием для регистрации кандидата. Об этом Жаркову заявил юрист администрации города в ходе предварительной беседы в суде.

Напомним, что Виктор Жарков в суде оспаривает своё снятие с выборов мэра Омска. Конкурсная комиссия отказала ему в регистрации из-за того, что он не предоставил справки о здоровье и отсутствии судимости. Кандидат назвал эти требования избыточными, сославшись на федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ". Первое заседание по иску кандидата от КПРФ состоится 4 мая в Омском областном суде.

Теги  •  #Виктор Жарков #выборы

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