Кандидаты в мэры Омска обойдутся без программы

Одна из претензий кандидата в мэры Омска от КПРФ Виктора Жаркова была удовлетворена в досудебном порядке. Коммунисту разрешили не предоставлять программу действий в качестве градоначальника. Конкурсная комиссия была не вправе считать наличие программы обязательным условием для регистрации кандидата. Об этом Жаркову заявил юрист администрации города в ходе предварительной беседы в суде.

Напомним, что Виктор Жарков в суде оспаривает своё снятие с выборов мэра Омска. Конкурсная комиссия отказала ему в регистрации из-за того, что он не предоставил справки о здоровье и отсутствии судимости. Кандидат назвал эти требования избыточными, сославшись на федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ". Первое заседание по иску кандидата от КПРФ состоится 4 мая в Омском областном суде.