Депутаты отказались облагать кандидатов в мэры Омска полумиллионным залогом

Горсовет предпринимает вторую попытку избрать мэра Омска. Неделю назад, 19 апреля, выборы признали несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. В последний момент самоотвод взяли министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич, выбранные конкурсной комиссией по итогам собеседований.

На сегодняшнем заседании профильного комитета Горсовета рассмотрели поправку либерал-демократа Алексея Ложкина. Он предложил не допускать к выборам людей, которые ранее участвовали в процедуре, но отозвали свою кандидатуру. В их числе, кроме Куприянова и Ерошевича, также зампредседателя облправительства Станислав Гребенщиков, на которого завели уголовное дело.

Кроме того, депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Антропенко, который сам выдвигался в мэры, предложил обязать кандидатов выплатить денежный взнос 500 тыс. руб. По мнению Антропенко, в этом случае у заявителей исчезнет желание сниматься с голосования.

А что так дёшево? Если торгуем, тогда давайте задорого. И потом, у нас по закону залог-то не возвращается, тогда давайте больше брать, - пошутил депутат Александр Иванов. - Предлагаю увеличить залог в 10 раз, и пусть он остаётся в бюджете города.

В итоге комитет отказался вводить дополнительные фильтры кандидатов. Обсуждение процедуры избрания мэра Омска продолжается.