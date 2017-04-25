Депутаты отказались облагать кандидатов в мэры Омска полумиллионным залогом
Политика  •  25 апреля 2017, 11:46, последнее обновление 25 апреля 2017, 12:10  •  печать

Депутаты отказались облагать кандидатов в мэры Омска полумиллионным залогом

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Изменения процедуры избрания градоначальника рассматривались сегодня в Городском совете.

Горсовет предпринимает вторую попытку избрать мэра Омска. Неделю назад, 19 апреля, выборы признали несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. В последний момент самоотвод взяли министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич, выбранные конкурсной комиссией по итогам собеседований.

На сегодняшнем заседании профильного комитета Горсовета рассмотрели поправку либерал-демократа Алексея Ложкина. Он предложил не допускать к выборам людей, которые ранее участвовали в процедуре, но отозвали свою кандидатуру. В их числе, кроме Куприянова и Ерошевича, также зампредседателя облправительства Станислав Гребенщиков, на которого завели уголовное дело.

Кроме того, депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Антропенко, который сам выдвигался в мэры, предложил обязать кандидатов выплатить денежный взнос 500 тыс. руб. По мнению Антропенко, в этом случае у заявителей исчезнет желание сниматься с голосования.

А что так дёшево? Если торгуем, тогда давайте задорого. И потом, у нас по закону залог-то не возвращается, тогда давайте больше брать, - пошутил депутат Александр Иванов. - Предлагаю увеличить залог в 10 раз, и пусть он остаётся в бюджете города.

В итоге комитет отказался вводить дополнительные фильтры кандидатов. Обсуждение процедуры избрания мэра Омска продолжается.

Теги  •  #Алексей Ложкин #выборы #Горсовет #Игорь Антропенко #мэр

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Комментарии
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Таис Афинская  •  25 апреля 2017, 12:04

А зря отказались - вполне логичные фильтры, хотя залог - наверное, лишнее. А то, что не стоит рассматривать кандидатов, которые только что снялись с предыдущих выборов - это правильно, - такие переменчивые мэры не нужны городу!

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