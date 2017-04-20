Всероссийский культурный форум в Омске посетят Безруков и Говорухин
Политика  •  20 апреля 2017, 12:25, последнее обновление 20 апреля 2017, 12:27  •  печать

Всероссийский культурный форум в Омске посетят Безруков и Говорухин

Автор:

В рамках форума "Единой России" "Культура - национальный приоритет" в Омск приедут актёр Сергей Безруков и режиссёр Станислав Говорухин.

В работе одной из четырёх дискуссионных площадок всероссийского форума "Культура - национальный приоритет", который пройдёт в Омске 25 апреля, примут участие актёр Сергей Безруков и режиссёр Станислав Говорухин. Они будут модераторами площадки "Театры и музыкальное творчество" в зале органной и камерной музыки Омской филармонии.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в работе культурного форума примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он посетит пленарное заседание в Концертном зале и встретится с губернатором Омской области Виктором Назаровым.

Теги  •  #Дмитрий Медведев #Единая Россия #Сергей Безруков #Станислав Говорухин #форум

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Под Омском сгорели дом, баня и автомобиль. Хозяин погиб  •  сегодня, 08:38
В Омске в микрорайоне "Московка" из-под земли забил гейзер  •  сегодня, 08:12  •  
Омские спасатели считают, что паводка в регионе нет  •  вчера, 21:33
В Омске проводится проверка по факту смерти ребёнка в роддоме № 4  •  вчера, 18:01  •   1
Омский таксист отобрал ноутбук у пассажира из Новосибирска  •  вчера, 17:25  •   3
В Омской области продлили "налоговые каникулы" для предпринимателей  •  вчера, 17:05
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Дача весна 240Х400