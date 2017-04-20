Всероссийский культурный форум в Омске посетят Безруков и Говорухин

В рамках форума "Единой России" "Культура - национальный приоритет" в Омск приедут актёр Сергей Безруков и режиссёр Станислав Говорухин.

В работе одной из четырёх дискуссионных площадок всероссийского форума "Культура - национальный приоритет", который пройдёт в Омске 25 апреля, примут участие актёр Сергей Безруков и режиссёр Станислав Говорухин. Они будут модераторами площадки "Театры и музыкальное творчество" в зале органной и камерной музыки Омской филармонии.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в работе культурного форума примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он посетит пленарное заседание в Концертном зале и встретится с губернатором Омской области Виктором Назаровым.