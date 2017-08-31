LIVE: "День знаний - 2017: цветочная экономика"

Сегодня, 31 августа, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" поговорим о неизменном атрибуте праздника знаний - цветочном букете.

На пресс-конференции обсудят следующие вопросы: в какую цену обойдётся букет к 1 сентября, какие цветы пользуются большим спросом, кто примет участие во Всероссийской акции отказа от букетов.

Во встрече примут участие Валерий Евстигнеев - директор благотворительного центра помощи детям "Радуга", руководитель школы - участницы проекта "Дети вместо цветов", флорист.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.