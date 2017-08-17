LIVE: "Сколько неплательщиков в Омске и что грозит должникам в 2017 году"

Сегодня, 17 августа, в 11:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Сколько неплательщиков в Омске и что грозит должникам в 2017 году".

Какие изменения в законодательстве об исполнительном производстве могут затронуть интересы взыскателей и должников в этом году? Как работают современные технологии оповещения должников, какие изменения планируется внести в действующее российское законодательство для побуждения должников к исполнению своих обязанностей? Об этом пойдёт речь на пресс-конференции руководителей УФССП России по Омской области.

На вопросы журналистов ответят руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области - главный судебный пристав Омской области Владимир Витрук и заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Галина Титова.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.