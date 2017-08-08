В Омске будут давать только один салют на праздники
Общество  •   8 августа 2017, 16:56, последнее обновление 8 августа 2017, 17:25  •  печать

В Омске будут давать только один салют на праздники

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Экономить на праздничном фейерверке планируется и в следующем году.

Департамент культуры хочет отказаться от устоявшейся практики проведения салютов на нескольких площадках одновременно. Не исключено, что на следующую годовщину со дня основания города, как и в этот раз, фейерверк пройдёт только на одной площадке. Впрочем, экономить на салюте - пока только предложение.

- Мы ничего сверхъестественного делать не будем. Всегда исходим из того, сколько денег, - сообщил директор департамента культуры Владимир Шалак.

Напомним, что, как и на 9 Мая, праздничный салют на День города в этом году был дан всего в одной точке. Организацией фейерверка у Омской крепости занималась омская компания "Пиротехнический двор". За 17-минутный салют компания получила 990 тысяч рублей.

Теги  •  #Владимир Шалак #салют #фейерверк

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Комментарии
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Ада С  •  8 августа 2017, 17:05

Правильно, салюты пустая трата денег. Лучше их пустили бы на подарки ветеранам в тот день, чем выпустили в небо.

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