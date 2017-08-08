В Омске будут давать только один салют на праздники

Департамент культуры хочет отказаться от устоявшейся практики проведения салютов на нескольких площадках одновременно. Не исключено, что на следующую годовщину со дня основания города, как и в этот раз, фейерверк пройдёт только на одной площадке. Впрочем, экономить на салюте - пока только предложение.

- Мы ничего сверхъестественного делать не будем. Всегда исходим из того, сколько денег, - сообщил директор департамента культуры Владимир Шалак.

Напомним, что, как и на 9 Мая, праздничный салют на День города в этом году был дан всего в одной точке. Организацией фейерверка у Омской крепости занималась омская компания "Пиротехнический двор". За 17-минутный салют компания получила 990 тысяч рублей.